Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü üyelerinden Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, kulübün genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasının kaldırılmasına yönelik kararına itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen istinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. 30 Nisan'da yapılması beklenen Galatasaray başkanlık seçimi bir kez daha ertelendi. Peki kim bu Galatasaray'a ikidir seçim erteleten Fırat Develioğlu?

FIRAT DEVELİOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Kazakistan'da yaşayan bir iş adamı olan Fırat Develioğlu, Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ile gazeteci Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşıdır. Sarı-Kırmızılı camiaya yakın isimlere göre, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman’ın da sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, başkan seçilmeden önce Burak Elmas'a destek mesajı vermişti.

ADNAN ÖRGÜTÜ DAVASINDA İSMİ DUYULDU

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davaya katılan müşteki olan iş adamı Fırat Develioğlu bir dönem kendisinin de örgütte olduğunu ifade ederek, "Onun gerçek yüzünü gördüm" dedi. Develioğlu, 20 yıl önce örgüte katıldığını ve kısa süre sonra pişman olarak ayrıldığını açıklamıştı.

OLAĞANÜSTÜ DİVAN KURULU TOPLANIYOR

Gelişmeler üzerine Galatasaray, cumartesi saat 11.00'de Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Türkiye’de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir. Bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi, 3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor diye tahmin ediyorum. Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır" dedi.

Metin ÖZtürk ise "Ortada hukuksuz bir durum var. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor. Burak Elmas başkanımızın bu konuyu netleştirmesini istiyoruz. Kendisi seçimde aday olmayacağını söyledi. Seçim için en uygun ve en kısa tarih, 21 Mayıs-28 Mayıs konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Galatasaray'da seçim iptal! Son dakika: İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılacak seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Galatasaray'da seçim iptal oldu.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk mu olacak? Metin Öztürk, İHA'ya konuştu... Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Domenec Torrent ile çalışmamaları durumunda planlarıyla ilgili olarak, "Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur" dedi. Öztürk, futbol takımının en az 7-8 transfere de ihtiyacı olduğunu söyledi.

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