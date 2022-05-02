Türkiye Gazetesi

Boksun efsanevi ismi Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, kariyerine dedesi gibi devam ediyor... 21 yaşındaki Amerikalı boksör, profesyonel kariyerinin 5. maçında Amerikalı rakibi Alejandro Ibarra'yı ilk raundda nakavt ederek yenilmezliğini sürdürdü.

Önceki gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da ringe çıkan 21 yaşındaki Nico Ali Walsh, Muhammed Ali'nin 9 çocuğunun en büyüğü olan Rasheda Ali'nin oğlu. Dedesi gibi sol kroşesini etkili kullanan Nico, rakibini ringe yığdı. Bugüne kadar tek yenilgisi bulunan Ibarra, yediği yumruktan sonra bir daha ayağa kalkamadı. Walsh, galibiyetin ardından 2016 yılında vefat eden efsanevi dedesini saygıyla selamladı.

"ONDA MUHAMMED ALİ'Yİ GÖRÜYORUM"

Walsh'ın annesi Rasheda, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, oğlunu ringde izlerken duygulandığını çünkü onda babasını gördüğünü söyledi. Walsh ise "Bu sadece verdiğim emeğin bir karşılığı. Ringdeyken dedemi hayata döndürüyorum ve bu yüzden annem çok duygusallaşıyor çünkü babasını tekrar görüyor ve hissediyor" dedi.

Mike Tyson cevapladı! Muhammed Ali ile maç yapsalardı kim kazanırdı? Mike Tyson tüm zamanların en çok çekinilen ağır sıklet boksörlerinden biri. Kariyerinde 58 defa maça çıkan Mike Tyson, bunların 44'ünü nakavtla kazanmıştı. 2005 yılında emekli olan boksörden tarihin en iyisi olarak kabul edilen Muhammed Ali'yle ilgili bir itiraf geldi.

ABD'li boksör Wilder, Muhammed Ali'nin rekorunu yakaladı ABD'li boksör Wilder, Dünya Boks Konseyi ağır sıklet maçında, unvan koruma sayısında Muhammed Ali'yi yakaladı.

Muhammed Ali'nin oğluna ikinci gözaltı Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr (44), ABD'de bir kez daha havalimanında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.