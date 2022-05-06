Türkiye Gazetesi

Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'in rövanşını Mohamed Elneny transferiyle alacak! Sabah gazetesinin haberine göre; iki sezon önce Beşiktaş'ta kiralık oynayan Arsenal'in Mısırlı orta sahası bu yaz Galatasaray'a imza atabilri.

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrilmiş durumda... Ancak mevcut yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bütçesi onaylanmadığı için bonservis ödeme yetkisi bulunmayan devrik başkanı Burak Elmas, sezon sonu serbest kalacak oyuncularla ön protokol imzalamak istiyor.

6 NUMARA ELNENY, 8 NUMARA XEKA

Habere göre; Galatasaray, Arsenal'ın Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny ile Lille forması giyen Xeka'yı gözüne kestirdi. İki oyuncunun da sözleşmesi sona eriyor. Başkan adaylarının onayı doğrultusunda prensip anlaşmaları gerçekleşirse yeni gelecek yönetimin kararı neticesinde resmi imzalar atılacak. Elneny'yi 6 numara, Xeka'yı ise 8 numara pozisyonuna düşünen Elmas, yeni yönetimin iki oyuncuya da itiraz etmeyeceğini düşünüyor.

GEDSON'UN RÖVANŞI

Geçmişte Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny daha önce de Galatasaray'ın gündemindeydi. Xeka ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası CSKA Moskova ile yaptığı anlaşmayı bozdu. Sarı-kırmızılı ekibin anlaşmaları tamamlaması durumunda iki oyuncu için de yıllık 2.5 milyon euro ücret ödenecek.

Arsenal'e Ocak 2016'da transfer olan 29 yaşındaki Elneny, 2019-20 sezonunda Beşiktaş forması giymişti. Mısırlı futbolcu bu sezon Premier League'de 10 maça çıkabildi. Bu sezon devre arasında Gedson Fernandes transferi için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi halinde eski oyuncularını takas etmiş olacak!

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