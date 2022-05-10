Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olan Rüştü Reçber, 49 yaşında... 10 Mayıs 1973 Antalya doğumlu Reçber'in doğum gününü Barcelona kulübü unutmadı. Katalan devinin Türkçe Twitter hesabından Rüştü'nün kurtardığı bir penaltı videosu paylaşıldı ve "Barcelona'da forma giyen ilk Türk, Rüştü Reçber 49 yaşında" notu düşüldü.

JOAN LAPORTA BİZZAT İSTEMİŞTİ

2002 Dünya Kupası'nda tüm dünyanın hayranlıkla izlediği milli kaleci, turnuvadan sonra 1994-2003 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılıp Barcelona'ya transfer oldu. Döneminin en iyi kalecilerinden biri olan Rüştü Reçber, imajıyla da çok beğeniliyordu.

Barcelona'nın o zamanki ve şimdiki başkanı Joan Laporta anılarında "Rüştü'yü transfer etmek içi aradığımda ondan gözlerinin altına o siyah çizgileri Cam Nou'da da sürmesini istedim" demişti.

Barcelona'da 1 sezon kalabilen Rüştü, hem Avrupa Birliği pasaportu olmaması hem de teknik direktör Frank Rijkaard'la yaşadığı sorunlar nedeniyle beklentilerin çok altında kalmıştı.

Fenerbahçe formasıyla 4, Beşiktaş ile de 5 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Rüştü Reçber, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takımı'nın kalesini korudu. Rüştü ile A Milli Takım, 2003 FIFA Konfederasyon Kupası ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

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