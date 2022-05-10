Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor... Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Manisaspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giyen 37 yaşındaki santrfor, futbolu Adana Demirspor'da bırakmayı planlıyor.

2020 yazında Beşiktaş'tan ayrılıp Ligue 1 ekiplerinde Lille'e transfer olan ve Fransa'da takımını şampiyon yaptıktan sonra "Kral" olarak anılmaya başlayan milli futbolcu, haziran ayında Lille'de ayrılacak. Gol makinesinin ismi Beşiktaş'la da anılsa, MLS'ten gelen cazip teklifler sonrası rota Amerika'ya dönmüştü.

MONTELLA FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ve kulüp profesyonelleri Burak Yılmaz'la temas geçti. Olumlu geçen görüşme sonrası yıldız ismin Amerika fikrinden vazgeçtiği ve Adana'ya yakın olduğu iddia edildi. Akşam'ın haberine göre; Adana Demirspor, Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz ile sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kral, 2020-21 sezonunda Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkışını kutlayan bir video yayınlamış ve Mavi Şimşekler'i tebrik etmişti.

Burak Yılmaz'ın küfürleri Fransa'da manşetlerde! Tecrübeli golcüyü çıldırtan kırmızı kart... Lille'in Troyes deplasmanına 3-0 mağlup olduğu maça Burak Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Kararı ağır bulan tecrübeli santrfor hakemle tartıştı, sahadan çıkarken de ev sahibi takım taraftarlarıyla küfürleşti.

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! Fransa basını duyurdu... Burak Yılmaz futbol kariyerine ABD'de devam edecek. Tecrübeli golcünün önümüzdeki sezonda itibaren MLS'te top koşturacağı iddia edildi...

Adana Demirspor'da ayrılık... 3 futbolcu takımdan gönderildi! Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta da mağlup olarak ilk 4 hedefinden uzaklaşan Adana Demirspor'da 3 futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklandı.