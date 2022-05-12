Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, milli sol bek Rıdvan Yılmaz'a gelen teklifin yeterli olmadığını açıkladı. İtalya'nın Torino ve İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımlarıyla ismi anılan 20 yaşındaki futbolcu için daha yüksek teklifler bekleniyor.

Çebi, Rıdvan Yılmaz transferine ilişkin şunları kaydetti:

"Tatmin edici bir teklif değil. Beklentimiz daha yüksek. Bizim için yeterli bir teklif yok. Rıdvan için yazılı teklif geldi ama biz daha ciddi, makul, kabul edilebilir teklifler bekliyoruz. 'Bu rakamlar bizim konuşacağımız rakamlar değil' dedik. Diğer oyuncularımızla ilgili transfer haberleri konuşuluyor, belki onlar da sezon bittikten sonra yazılı bir teklife dönüşüp bize gelebilir. Alex Teixeira ve Ersin için gelen yazılı bir teklif yok."

TALİSCA DEFTERİ KAPANDI

Siyah-beyazlı taraftarların gündemindeki isimler Alexander Sörloth ve Anderson Talisca ile ilgili de konuşan Çebi, "Talisca gündemimizde değil ve olmayacak da. Talisca, Beşiktaş'ta görevini yaptı, başka dünyalarda dolaşıyor. Allah yolunu açık etsin, bizimle bir işi kalmadı. Sörloth'un kulübüyle olan ilişkisinin bitmesi gerekiyor. Bittikten sonra görüşmek isteriz. Şu anda kendisiyle bir görüşmemiz yok." ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlı takımda sözleşmesi sona erecek oyuncular arasından devam etmek istedikleri futbolcular olduğunu söyleyen Çebi, "Kimler olacağını hocanın listesini aldıktan sonra söylemeyi düşünüyoruz. Konyaspor maçı bittikten sonraki pazartesi ya da salı günü yola devam edeceğimiz isimleri değerlendireceğiz. Teknik direktörümüzün, sportif direktörümüzle beraber hazırlayacağı raporu almadan isim vermek istemiyorum." diye konuştu.

"ABDULLAH AVCI'YI İYİ GÖNDERMİŞİM"

Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 17 milyon lira tazminat ödenmesinin onanmasının hatırlatılması üzerine Çebi, bir kayıplarının olmadığını ve Beşiktaş'a zarar vermediklerini dile getirdi.

Avcı'nın mahkeme yoluyla tazminatı almasını doğru bulmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

"Bizler bir gün gideceğiz ama hocalar hep bu camiaların içerisinde olacak. Siz, 'Ben Beşiktaş'a daha fazla bir şey verebileceğimi hissedemiyorum' diyeceksiniz, başkanın 'Ben size nasıl yardımcı olabilirim' demesine rağmen 'Yapacağınız bir şey görmüyorum. Benim de enerjim buraya kadar. Daha fazlasını yapamayacağım' diyeceksiniz. Sonra, 'Hocam o zaman ayrılalım. Burası bir camia, biz başarı istiyoruz' dediğimde 'siz gönderin' diyeceksiniz. Başkan size 'Bunun bir tazminatı varsa oturalım konuşalım' diyecek ve siz başkana 'Kontratımda çalışana kadar ücretini alır yazıyor. Ben de zaten önemli bir hocayım en kısa zamanda muhakkak bir iş bulacağım. Dolayısıyla tazminat konuşmamıza gerek yok' diyeceksiniz ve bir başkan sizin gibi Türk futbolunun bir değerine inanacak. Siz başka bir takımda Türk lirası bazında yarı fiyatına, avro bazında üçte bir fiyatına kontrat imzalayacaksınız. Sonra da aradaki farkı Beşiktaş'tan isteyeceksiniz. Ben bunu Türk spor kamuoyunun değerlendirmesine sunuyorum."

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"Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın gidişiyle zarar etmiş midir, matematiksel olarak hayır. Kar etmiş midir, evet." diyen Çebi, "Enerjisinin bittiğini iddia eden bir hoca yerine, gelip burayı uçuran 3 kupa getiren bir hocayla çalışma imkanı bulmuştur. Bizim bu konuda hatalı olduğumuzu söylemeye çalışanlar var, Abdullah Avcı konusunda kendimi hatalı görmüyorum. Enerjisi bitmiş bir hocayla yola devam etmeme kararını vermekle kendimi cesurca başarılı buluyorum. İyi ki yapmışım, bir daha olsa bir daha yaparım. Hocaya ödenecek bu tazminatın üstüne kazanılmış milyonlarca lira para var. Hocanın tazminatının 20 katı yapıyor. Beni bu konuda kimsenin sorgulamasını doğru bulmuyorum. Sorgulayacaklarsa, 'Ben kıymetli bir hocayım' diyen sayın Avcı hocamıza bunu soracaklar, cevabını o verecek. Bir kere de ona bu soruyu sorsunlar. Bu parayı hakkı mı görüyor. Bu parayı almaktan dolayı kendini huzurlu hissedebiliyor mu? Cevabını ben de duymak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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AHMET NUR ÇEBİ TRABZONSPOR TARAFTARI MI?

Trabzonlu olması nedeniyle kendisine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çebi, ölene kadar Beşiktaşlı olduğunu söyledi. İki kimliğiyle de gurur duyduğunu kaydeden Çebi, şunları aktardı:

"Bir Trabzonluyum, Trabzon'da doğdum ama Trabzonsporlu değilim. Karabük'te Kartaltepe Mahallesi'nde büyüdüm, 5 yaşında geldim. Her zaman hikayemi anlatırım. Atatürk İlkokulu'nda hocamız, Beşiktaşlı olmayanları okula sokmuyordu. Ben böyle bir okulda okudum. Benim nüfus kağıdım, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı. Doğum yeri, Trabzon. Adım Ahmet Nur Çebi. Ana adı, baba adı hepsi yazıyor. Diğer tarafta da Süleyman Seba'nın imzaladığı Beşiktaş Genel Kurul Üyelik Kartım var. Adım, soyadım, doğum tarihim, doğum yerim ve sicil numaram yazıyor. Ben bu ikisiyle mezara gireceğim. Trabzonlu olmaktan mutluyum, orada doğmuş olmaktan onur duyuyorum ama ölene kadar Beşiktaşlı kalmak istiyorum."

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