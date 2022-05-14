Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de yeni teknik adam Jorge Jesus’u bekleyen sadece taraftar değil. Birçok futbolcu da beklemede. Özellikle de Avrupa’dan talipleri olan oyuncular… Szalai, Kim Min-Jae, Crespo, Osayi Samuel, Miha Zajc ve kaleci Altay Bayındır için top yeni antrenörde. Ki yönetim, prensipte anlaşma sağlanan ve ekibiyle beraber şu anda takımın durumunu analiz eden Jorge Jesus gelmeden karar vermek istemiyor. Gelen tekliflere de “Biz size döneceğiz” cevabı veriliyor.

GÜÇLÜ KADRO İSTİYOR

Jesus’un işinin resmiyete dökülmesinin ardından talipleri olan futbolcular, kiralık gidip dönenler ve kadroda düşünülmeyen isimler netleşecek. Buna göre de yol haritası belirlenecek. Güçlü Jesus’un güçlü bir kadro kurmak isteyen ve yıldızları tutma düşüncesindeki Portekizli teknik adam imza sonrasında yoğun bir mesaide olacak. Tabii ki Mesut Özil ve Gustavo gibi maliyeti yüksek isimlerin durumu da Jorge Jesus’la yapılacak istişareden sonra netlik kazanacak.

JESUS AİLESİYLE GELECEK

F.Bahçe’nin teknik direktörlük için görüşmelerde bulunduğu ve el sıkıştığı Jorge Jesus ailesiyle gelecek hafta İstanbul’da olacak. Ünlü teknik adam eşi Ivone ve oğlu Mauro’yla birlikte İstanbul’da kalacağı evle ilgili sunulan seçenekleri değerlendirecek.

SZALAI:GÖREVE HAZIRIM

Sarı lacivertlilerin takipte olan başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının tamamen geçtiğini belirterek, Karagümrük maçı için “Hocam görev verirse sahada elimden gelenin en iyi performansı sergileyeceğim. Şu anda oynamaya hazırım” ifadelerini kullandı.

SAĞ BEKE TAKVİYE

Yeni sezonda Nazım Sangare ile yolları ayırıp sağ beke takviye düşünen yönetim Antalyaspor forması giyen 21 yaşındaki Bünyamin Balcı için devrede. Sarı lacivertliler, 5 milyon avro bonservis bedeli istenen oyuncu için para artı oyuncu takası öneriyor. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

LOPEZ GÜNDEMDE

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Kanarya’da gündeme gelen isim Club Atletico Lanus forması giyen Arjantinli Jose Manuel Lopez. 21 yaşındaki golcü için Jorge Jesus’un da görüşü alınacak. 1,88 boyundaki golcü bu sezon Lanus formasıyla 16 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe transfer haberleri... Altay Bayındır Ajax'ın gündeminde Fenerbahçe transfer haberleri... Ajax CEO'su ve Hollanda'nın efsanevi kalecisi Edwin van der Sar, Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır için kesenin ağzını açtı. Amsterdam ekibi cömert bir teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yol ayrımında Sarı lacivertlilerin savunma sigortası olan Güney Koreli için Tottenham, Everton ve Napoli yakın takipte. Başkan Ali Koç ise pazarlığa kapalı. Kim’in serbest kalma bedeli 23 milyon avro.