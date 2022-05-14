Türkiye Gazetesi

Kümede kalma savaşı veren Bursaspor, 37. haftada Bandırmaspor deplasmanında.... Son 3 maçını kazanan ve haftaya 41 puanla 16. sırada giren Yeşil-Beyazlılar, 58 puanla 3. sırada yer alan ve play-off'u garantileyen Bandırma ekibini mağlup edip son haftaya rahat girmek istiyor. Kocaelispor, Altınordu, Menemenspor ve Bursaspor sn haftaya kafa kafaya giriyor.

Tüm 37. hafta müsabakalarının yarın saat 16.00'da başlayacağı ligde Adanaspor haftayı maç yapmadan geçecek. Bandırmaspor - Bursaspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen. Zorlu mücadele TRT Spor ve beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak.

Bursaspor - Ümraniyespor : 3-2 (ÖZET) Timsah 90+4'te gelen golle lige tutundu! TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Bursaspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı... Timsah'a 36. haftada kritik galibiyeti getiren gol 90+4'te geldi.

DENİZLİSPOR'UN BİLE PLAY-OFF ŞANSI VAR

MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği, Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un play-off'u garantilediği ligde son iki hafta öncesi 51 puanlı Eyüpspor, play-off için en avantajlı takım konumunda bulunuyor.

49 puana sahip Tuzlaspor ile 47'şer puanlı Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü de play-off için umutlarını sürdürüyor. Düşme hattının 4 puan önünde, Eyüpspor'un 6 puan gerisinde yer alan 12. sıradaki 45 puanlı Altaş Denizlispor'un da az da olsa play-off şansı bulunuyor.

DÜŞME HATTINDA DURUM NE?

Balıkesirspor'un veda ettiği ligde düşme hattındaki 38 puanlı NasaDoge Menemenspor ile 41'er puana sahip Kocaelispor ve Bursaspor, bu haftaki maçlarını kaybetmeleri ve düşme hattının üzerindeki Altınordu ve Beypiliç Boluspor'un alacağı sonuçlara göre son hafta öncesinde ligden düşebilir.

Düşme hattındaki takımlardan NasaDoge Menemenspor'un Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 37. haftada Bursaspor, play-off'u garantileyen Royal Hastanesi Bandırmaspor'la, Kocaelispor da teknik direktör İbrahim Üzülmez'le ilk maçına çıkacak ve Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bu 3 takımın üzerinde bulunan takımlardan Altınordu, lige veda eden Balıkesirspor'la İzmir'de, Beypiliç Boluspor ise Süper Lig vizesi alan MKE Ankaragücü ile deplasmanda mücadele edecek.

Eyüpspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın var mı? TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren ve teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getiren Eyüpspor ile kümede kalma savaşı veren Kocaelispor karşı karşıya... Üzülmez yeni takımıyla ilk maçına memleketinin takımına karşı çıkıyor. 37. hafta maçlarının tamamı bugün oynanacak. Futbol severler hangi takımın maçı hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor.