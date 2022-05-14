Türkiye Gazetesi

Eyüpspor - Kocaelispor sezonun en kritik randevusunda... 5 maçtır kazanamayan, son 3 maçını da kaybeden Eyüpspor teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu kovup yerine İbrahim Üzülmez'i getirmişti. 51 puanla 6. sıradaki Eyüpspor yeni hocasıyla ilk maçında İbrahim Üzülmez'in memleketinin takımı Kocaelispor'u ağırlıyor. İstanbul ekibi kazanıp yeniden play-off potasına girmek istiyor.

Körfez ekibi ise son 2 maçını kazanamamıştı. 41 puanla 17. sıradaki Yeşil-Siyahlılar ezeli rakibi Bursaspor'la aynı puanda. Bu maçta alınacak 3 puan düşme hattının kaderini belirleyecek.

İbrahim Üzülmez resmen Eyüpspor'da... 1.5 yıllık sözleşme imzaladı Spor Toto 1. Lig’de Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tüm 37. hafta müsabakalarının yarın saat 16.00'da başlayacağı ligde Adanaspor haftayı maç yapmadan geçecek. Eyüpspor - Kocaelispor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen. Zorlu mücadele TRT Spor ve beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.

DENİZLİSPOR'UN BİLE PLAY-OFF ŞANSI VAR

MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği, Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un play-off'u garantilediği ligde son iki hafta öncesi 51 puanlı Eyüpspor, play-off için en avantajlı takım konumunda bulunuyor.

49 puana sahip Tuzlaspor ile 47'şer puanlı Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü de play-off için umutlarını sürdürüyor. Düşme hattının 4 puan önünde, Eyüpspor'un 6 puan gerisinde yer alan 12. sıradaki 45 puanlı Altaş Denizlispor'un da az da olsa play-off şansı bulunuyor.

DÜŞME HATTINDA DURUM NE?

Balıkesirspor'un veda ettiği ligde düşme hattındaki 38 puanlı NasaDoge Menemenspor ile 41'er puana sahip Kocaelispor ve Bursaspor, bu haftaki maçlarını kaybetmeleri ve düşme hattının üzerindeki Altınordu ve Beypiliç Boluspor'un alacağı sonuçlara göre son hafta öncesinde ligden düşebilir.

Düşme hattındaki takımlardan NasaDoge Menemenspor'un Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 37. haftada Bursaspor, play-off'u garantileyen Royal Hastanesi Bandırmaspor'la, Kocaelispor da teknik direktör İbrahim Üzülmez'le ilk maçına çıkacak ve Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bu 3 takımın üzerinde bulunan takımlardan Altınordu, lige veda eden Balıkesirspor'la İzmir'de, Beypiliç Boluspor ise Süper Lig vizesi alan MKE Ankaragücü ile deplasmanda mücadele edecek.

Bandırmaspor - Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı? Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken, play-off oynayacak son takımla ligde veda edecek 3 ekip daha belli olacak. 37. hafta maçlarının tamamı bugün oynanacak. Futbol severler hangi takımın maçı hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Kümede kalma savaşı veren Bursaspor'un Süper Lig hedefindeki Bandırmaspor deplasmanı kritik önemde...