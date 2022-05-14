Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'ü dövdüğü yönündeki haberimiz üzerine Yunus Akgün'le Instagram'da canlı yayın yaptı.

Galatasaray'dan iki sezondur kiralanan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 21 yaşındaki futbolcu, "Ayıp böyle haberlerin olması. Boş işler... Takımda Balotelli ile en iyi anlaşan benim" dedi.

Murat Sancak ise "Galatasaray maçı öncesi ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI PAZARTESİ GÜNÜ

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu'ndaki maç pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

Dört maçtır mağlup olan Akdeniz ekibi, Sarı-Kırmızılılar'ı deplasmanda mağlup etmek istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bir süredir antrenmanlara çıkmayan Balotelli konusundaki kararı merakla bekleniyor.

Yunus Akgün'ün ise kiralık geldiği Galatasaray'a gelecek sezon geri dönmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu bu sezon Süper Lig'de 7 gol, 8 asistlik müthiş bir performans sergileyerek piyasa değerini 5.5 milyon euroya yükseltti.

Balotelli takım arkadaşını tekme tokat dövdü Adana Demirspor tesislerinde takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat döven Mario Balotelli gönderildi.