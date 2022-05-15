Türkiye Gazetesi

Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yeni Malatyapor 37. haftada dün akşam Kayserispor'a 3-0 mağlup olmuştu. Adeta sahipsiz kalan Malata ekibinde 17 yaşındaki genç futbolcu Kerem Altunışık'ın ayakkabısının olmadığı maçta fark edildi!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maç öncesi takım ısınmaya çıkarken Kerem'in ayakkabısının olmadığını öğrendiğini söyledi. Arslan, ayakkabı için tartışma çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

AYAKKABI İÇİN KAVGA ÇIKTI

"Takım ısınmaya çıkarken Gaston Campi ile Philip Awuku Gameli'yi istedim yanıma, tahtada bir şeyler izleteceğim. O sırada Philip ile Buğra'nın arasında bir gerginlik oldu. 'Ne oluyor' dedim. 'Hocam, Kerem'in ayakkabısı yok' dediler. Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Philip'in ayakkabısını verdiler. Philip 'ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı. Sonra diyorlar ki 'genç kazan' günün özeti buydu."

"GENÇLERE YATIRIM YAPIYORUZ!"

Gençlere yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Çok genç bir takımımız var. Süper Lig'i 19.9 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Kayseri seyircisi, kendi çocukları girdiği zaman çok coşkulandı. Biz gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü sözleşmesini fesheden, giden oyuncuları var. Bu sayı 12'yi buldu. Genelde gençlerle mücadele ediyoruz. Tecrübelileri de elimizde tutmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. İki tane duran toptan gol yedik. Biz de pozisyona girdik. Kayserispor kazanabilirdi ve kazandı" şeklinde konuştu.

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