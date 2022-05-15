Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçına göre kadrosunda biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, kalede Altay Bayındır'a görev verirken savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Hücumun kanatlarında Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında da Serdar Dursun'a oynattı.

SZALAİ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi. Böylelikle Macar stoper Attila Szalai, 3 maç sonra kadroya döndü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan 24 yaşındaki savunmacı, en son Göztepe karşısında oynamıştı.

ALTAY BAYINDIR DALYA DEDİ

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır ise 'dalya' dedi. 24 yaşındaki kaleci, formayı 100. defa Karagümrük karşısında giydi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler müsabakada forma giyemedi.

VOLKAN DEMİREL RAKİP OLARAK GELDİ

Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı. Taraftarlar, Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, saatler öncesinden stat çevresinde toplanırken maç öncesinde takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

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