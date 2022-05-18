Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de ikinci Mesut Özil krizi patlamak üzere. Gelişi gibi, performansı ve kadro dışı bırakılması da olay olan dünya yıldızı istenmediği yerde kalmakta kararlı. Yönetim, 24 Mart’ta kadro dışı bıraktığı Mesut’u, sezon sonunda kapının önüne koymaya hazır ama 10’un bir yere gitmeye niyeti yok. Başkan Ali Koç, önümüzdeki günlerde Mesut Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile bir araya gelerek ayrılık şartlarını konuşmayı planlıyor. Mesut’a gelecek planlarında yer almadığı bizzat başkan tarafından anlatılacak. Ama Mesut’un gidişi, gelişinden zor olacak görünüyor.

VEDAYA HAZIR DEĞİL

Başkan Ali Koç’un Mesut’la ilgili ayrılık kararının iki ana sebebi var. Birincisi oyuncunun yüksek maliyeti, ikincisi ise Mesut’un bir defa daha benzer problemler çıkarıp takımda huzursuzluğa sebebiyet verme ihtimali. Ancak çocukluk hayalinin peşinden koşarak Fenerbahçe’ye gelen Mesut, hikâyenin böyle bitmesini istemiyor. Bütün yaşananlara rağmen, taraftarların gönlünde önemli bir yeri olduğunu bilen Mesut küllerinden doğup, kendisine duyulan sevgiye karşılık vermek için son bir şans istiyor. Bunun için de bütün şartları zorlayacak.

KOÇ-JESUS ANLAŞIYOR

F.Bahçe'ye gelmesi beklenen Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique transferi doğrularken, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru. Bunun dışında anlaşılması gereken bazı detaylar daha var ve bunlar konuşuluyor" dedi.

RİTM BOZUKLUĞU

Bu sezon 22’si ilk on birde 26 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol, 2 asistle takımın en skorer isimleri arasında yer almasına rağmen 24 Mart’ta Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakıldı. Takımın ritmine ayak uyduramayan Mesut’un ipini çeken olay Konya maçında teknik direktör İsmail Kartal’a tepki göstermesi oldu.

Fenerbahçe hocada ve golcüde 'nokta atışı' istiyor Camianın sabrını sınayacak kredisi kalmayan Başkan Ali Koç, Jesus’la el sıkıştıktan sonra golcü için de tanıdık isimlere yöneldi. Hocanın talebesi Seferovic ve Sörloth gündemde.

Fenerbahçe’den dev rezervasyon Sarı lacivertliler baskılı oynadığı maçtan gol çıkaramadı. Süper Lig'de son haftaya Konya'nın üç puan önünde giren ve rakibine genel averajda 9 gol fark yapan İsmail Kartal'ın takımı Şampiyonlar Ligi kapısını araladı