Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray büyük umutlar ve 25 milyon avroluk transferlerle başladığı sezonun son maçına Antalyaspor deplasmanında çıkıyor. Sarı kırmızılılar gençleştirme operasyonunda başarılı olmazken bu uğurda önce hocası Fatih Terim ile yollarını ayırdı sonrasında da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi. Hem hocası hem de yönetimi değişen sarı kırmızılılarda birçok isim de son defa Galatasaray forması giyecek.

HALİL KALABİLİR

Sözleşmesinin sonuna gelen Feghouli, Babel, Arda, Semih, Fatih Öztürk’ün yanı sıra kiralık sözleşmeleri biten Pena, Pulgar, Halil bugün oynanacak Antalya mücadelesi sonrası rotalarını çizecekler. Yüksek maliyetlerden dolayı muhtemel başkan adaylarının da sadece Halil ile ilgili girişimleri olacağı öğrenildi. Sarı kırmızılıların takım maliyeti bu vedalardan sonra ise yaklaşık 10 milyon avro azalmış olacak.

ÖZEL UÇAKLA ANTALYA'YA

Galatasaray, sezonun son maçı olan Antalya hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılılar aldıkları özel izinle Antalya’ya bugün özel bir uçakla geçecek ve karşılaşma sonrası da konaklama yapmadan İstanbul’a dönecek.

Metin Öztürk ile Dursun Özbek birleşti... Galatasaray'da seçim öncesi güçlü ittifak Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.

Feghouli, Galatasaray'a veda etti Galatasaray'ın 32 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Twitter'dan veda mesajı yayınladı.