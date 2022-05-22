Türkiye Gazetesi

1. Lig'de 7 sezon sonra gol kralı Türk oyuncu oldu. Menemenspor'un geçen yaz Almanya'nın Koblenz takımından transfer ettiği gurbetçi forvet Ahmet Sağat, 17 golle gol kralı oldu.

MAÇ BAŞINA 2.63 GOL ORTALAMASI

Toplam 901 golün atıldığı ligde maç başına gol ortalaması 2,63 olarak gerçekleşti. Ligde 67 penaltı golünün yanı sıra futbolcular 18 golü kendi kalelerine gönderdi. Diğer gollerin 649'u ayakla, 167'si kafayla atıldı. Gollerin 497'sini ev sahipleri, 404'ünü deplasman takımları atarken karşılaşmaların ilk yarılarında 395, ikinci devrelerinde 506 gole ulaşıldı.

Sezonu 64 golle tamamlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un en golcü takım unvanına ulaştığı ligde bu ekibi 57 golle İstanbulspor, 56'şar golle MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eyüpspor takip etti. Lige veda eden Balıkesirspor'un 26 golde kaldığı ligde Adanaspor ve Kocaelispor, fileleri 40 kez havalandırabildi.

KRALI TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

NasaDoge Menemenspor formasıyla 17 gole ulaşan Ahmet Sağat, takımı lige veda etmesine rağmen ligin en golcü ismi oldu. Golcü futbolcu, 2013-2014'te 19 golle Manisasporlu Slavko Peric'le gol krallığını paylaşan Balıkesirsporlu Muhammet Reis'ten 7 sezon sonra bu unvanı kazanan yerli oyuncu oldu.

Ahmet Sağat'ı 16'şar golle Ankara Keçiörengücü'den Emeka Eze ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz, 14 golle Eyüpsporlu Umut Bulut izledi.

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu... Ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım, play-off mücadeleleri sonrasında belli olacak.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

Sezon Oyuncu Takım Gol

2012-2013 Gerard Gohou Kayseri Erciyesspor 19

2013-2014 Muhammet Reis-Slavko Peric Balıkesirspor-Manisaspor 19

2014-2015 Jonathan Ayite Alanyaspor 19

2015-2016 Mickael Pote Adana Demirspor 20

2016-2017 Mickael Pote Adana Demirspor 24

2017-2018 Braian Samudio Çaykur Rizespor 20

2018-2019 Marco Paixao Altay 29

2019-2020 Marco Paixao Altay 22

2020-2021 Marco Paixao Altay 22

2021-2022 Ahmet Sağat NasaDoge Menemenspor 1