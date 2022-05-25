Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, bu yaz 3 hafta askerlik yapacak. Ajansspor'un haberine göre; Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jea'nin askerliği de 3 haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.

GİDECEK Mİ, KALACAK MI?

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı isimlerden olan Kim, Süper Lig'in en iyi stoperleri arasında gösteriliyor. Sarı-Lacivertliler'in Beijing Guoan takımından 3 milyon euroya transfer ettiği yıldız isim Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle de anılıyor. Transferin gözdesi konumunaki Kim'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Kim Min-jae için vereceği rapor merakla bekleniyor.

Fenerbahçe ile Trabzonspor bu kez de Masouras için karşı karşıya Yunan basınına göre Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarı-Lacivertliler'e iki kez rakip olan ve döktüren Oylmpiacos'un yıldız futbolcusu Georgios Masouras'ı kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor da Bakasetas'ın yerini bu isimle doldurmanın peşinde...

Fenerbahçe'de Jesus heyecanı Portekizli teknik adam 12-13 oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istediğini iletti. Pelkas, Szalai, Rossi ve Kim’in bu isimler içinde olduğu öğrenildi. Kim ve Rossi ancak iyi teklif gelirse satılacak