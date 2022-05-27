Türkiye Gazetesi

A Milli Takım futbolcuları bundan sonra yoga yapacak... Teknik direktör Stefan Kuntz, "Milli takıma yogayı getireceğiz. Avrupalı çocuklar 13-14 yaşından beri spor psikolojisi ya da mental anlamda eğitim görüyorlar. Bu konular en az taktiksel konular kadar önemli. PSG, Real Madrid'e daha kötü taktiğe sahip olduğu için değil daha kötü bir psikolojiye sahip olduğu için yenildi" dedi.

YOGA ZİHİNSEL SAĞLIĞA YARARLI

Alman çalıştırıcı yoga fikrini "Beni, Türk Milli Takımı'nı başka bir yola sokmam için getirdiler. Yoganın sağladığı zihinsel yardım da bu yolun bir parçası. Bir de gevşetme yogası var. Kasları gevşetiyor." sözleriyle savundu.

Detaylar geliyor...

Rıza Çalımbay'dan Kuntz'a sitem... "Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma?" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım halinde sezon başından beri güzel işler yapıp tarihlerindeki ilk kupayı kazandıklarını ifade ederken, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü olan Beşiktaş’tan eski takım arkadaşı Stefan Kuntz’a, ‘Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma?’ diye sitemde bulundu.

Son dakika: Stefan Kuntz'dan Emre Mor ve İrfan Can Kahveci açıklaması A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Milli Takım'ın aday kadrosuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Alman çalıştırıcı, "Emre Mor ile iletişim halindeyim, onun için A Milli Takım kapısını açık tutmak istiyorum. Bu durum İrfan Can Kahveci için de geçerli" ifadelerini kullandı.