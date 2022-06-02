Türkiye Gazetesi

Yunan basını Pelkas'ı her gün başka bir kulübe yazıyor... Fenerbahçe'nin yıldızıyla ilgili son iddia Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin transferi bitirmek üzere olduğu şeklinde. Sarı-Lacivertliler'le 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Pelkas, kariyerine İngiltere'de devam edebilir.

Dimitris Pelkas, Bologna'yla görüşüyor... Yunan basınından büyük iddia! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas takımdan ayrılıyor... Yunan basını 28 yaşındaki futbolcunun Serie A ekiplerinden Bologna'yla transfer görüşmeleri yürüttüğünü yazdı.

BOLOGNA HALA DEVREDE

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Radyospor'da katıldığı programda Pelkas ile ilgili, "Pelkas aslında İstabul'da yaşıyor olmaktan, Fenerbahçe'de oynuyor olmaktan mutlu; fakat düzenli olarak Fenerbahçe'de oynamadığı için gelen tekliflere kayıtsız kalmayacaktır. Pelkas, şu anda Miami'de tatilde. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ona talip." dedi.

Georgopoulos, Hellas Verona'dan ayrılan ve Bologna'yı çalıştırması beklenen Hırvet teknik direktör Igor Tudor'un da Pelkas'ı istediğini ifade etti.

Jorge Jesus Di Maria'yı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini korunan teknik direktör konusu, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından son buldu. Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırırken ayrıca kulübüne de maddi kazanç sağladı. Bu isimlerin başında Angel Di Maria geliyor. PSG'den ayrılan ve Juventus'la anılan Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'ye transferi Portekizli hocanın Ali Koç'tan en büyük isteği...

2020 yılında PAOK'tan Fenerbahçe'ye gelen Pelkas, 67 maça çıktı ve 13 gol attı. Pelkas, bu maçların 44'ünde ise sahaya 11'de çıktı.