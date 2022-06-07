Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın önceki gün Vole'ye yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Elmas, seçimi Fatih Terim sayesinde kazandığı şeklindeki iddialara karşılık "Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. İki arkadaşımla bana "Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı yolladı. Kendisini kulübün sahibi gibi görüyor. Acil olarak Fatih Hoca'ya kaliteli bir ekip kurmak istiyordum. Bu konuda ayrıştık. Bugün olsa Terim'le yolları daha erken ayırırdım" demişti.

KIRGIN DEĞİL, KIZGINIM

Elmas ayrıca "Fatih Terim'e kırgındım. Ama artık sadece kızgınım" diyerek öfkesini dile getirmişti. Fatih Terim, bu sözlere Spor Gecesi'nde cevap verdi. Tecrübeli teknik adam "Galatasaray'da son dönemde yapmadığım en büyük pişmanlığım, veli toplantısı yapmamak oldu. Başkan seçildikten sonra keşke veli toplantısı yapsaymışım. Kulübü annesi, babası, kayınpederi yönetiyordu" diyerek Burak Elmas'a 'çocuk' göndermesinde bulundu, kayınpederi Faruk Süren'i hedef aldı.

ALDIĞI PARAYI AÇIKLADI

Fatih Hoca, Elmas'ın "Kendisini kulübün sahibi gibi görüyor" ifadesi için de "Ben kulübün sahibi değil, üyesiyim. Pandemi dönemi ve sonrasında şampiyonluk kaçırılan sezonda yapayalnız bırakıldık. Seçim var, bitsin, gerek görürsem konuşurum" dedi. Fatih Hoca'nın bu sözlerine karşılık da başkan Elmas, Piranaspor'a "Veli toplantısı yapmak istiyorsa Galatasaray Lisesi Okul Aile Birliğine girseydi; Galatasaray ona 3 milyon avro ödemekten kurtulurdu" cevabını verdi.

HAMAMCIOĞLU STRATEJİLERİNİ AÇIKLADI

Galatasaray’ın 11 Haziran’daki kongresinde başkanlığa talip olan Eşref Hamamcıoğlu, D-Smart’ta katıldığı programda Dursun Özbek’in kendisiyle birleşmeyi teklif ettiğini söyledi. Hamamcıoğlu “30 Nisan’da yapılacak seçim, dış müdahalelerle iptal edildi. Dursun Özbek’e birleşmenin olamayacağını söyledim. Biz çilek getirmeyip tohumunu ekeceğiz. Yıldız futbolcu yerine yıldız adayı futbolculara yöneliyoruz. Domenec Torrent’le devam etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZBEK'TEN 25 MİLYON EURO

Dursun Özbek dün Bodrum Galatasaraylılar Derneğini ziyaret etti. Özbek, seçilmeleri hâlinde acil harcamalar için gereken 25 milyon avroyu kendi cebinden vereceğini açıklarken, "Bankalar Birliği'nden 2,6 milyar lirayı ödeyerek çıkacağım" sözlerini kullandı.

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