Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe kombine fiyatlarına zam yaptı... 2022-23 sezonu için kombine satışına hazırlanan Fenerbahçe Kulübü bilet fiyatlarını duyurdu.

FENERBAHÇE 2022 - 2023 SEZONU KOMBİNE BİLET FİYATLARI

Sarı lacivertlilerin, 2022-2023 futbol sezonu kombine satış dönemi 8.06.2022 Çarşamba günü saat 09.00'da yenileme süreci ile başlıyor. Açıklanan fiyatlara göre en ucuz kombine bilet 2.950 TL’ye ‘Kale Arkası’ tribününden satılacak. Geçen sezon Kale Arkası tribünü kombine fiyatı 1.400 TL’ydi. Geçen sezon öğrencilere 700 TL’ye satılan Kale Arkası kombineleri, bu sezon 1.475 TL’den satışa çıkarılacak. Fenerbahçe’nin en pahalı kombinesi 21.750 TL ile Maraton Alt tribününde.

Ozan Tufan Hull City'ye imzaya gidiyor... Fenerbahçe'nin kasasını Acun doldurdu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Süper Lig'den 3'üncü, Fenerbahçe'den 2. transferini yapıyor. Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Ozan Tufan, Hull City ile el sıkıştı. Daha önce Hatayspor'dan Traore ve Fener'den Allahyar takıma katılmıştı.

TAKSİTLİ KOMBİNE SATIŞI VAR

Sosyal medyada bazı taraftarlar kombine bilet fiyatlarını pahalı buldu. Fenerbahçe'den taksitle satış açıklaması geldi:

"Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stat kombine merkezinden taksitli kombine alımlarıda World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına “3 taksit” için %5,9, “5 taksit” için %8,3 vade farkı uygulanacaktır. Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası uygulanacaktır"