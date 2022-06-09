Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Teknik direktör problemini Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus ile çözen ve transfere ağırlık veren yönetim iç transferde Altay Bayındır’la ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek olan başarılı eldiven ile her konuda anlaşma sağlandı. Menajeriyle yapılan görüşmeler sonrası mukavelenin 4 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Resmî imzalar ise millî takım dönüşünde atılacak.

VINICIUS HAMLESİ

Dış transferde ise hareketlilik devam ediyor. Forvet transferini kampa yetiştirmek isteyen Fenerbahçe’nin listesinin ilk sırasında PSV Eindhoven’da kiralık forma giyen Brezilyalı Carlos Vinicius var. Jesus, daha önce Benfica'da birlikte çalıştığı 27 yaşındaki golcünün transfer edilmesini istiyor. 1,90’lık golcü de Portekizli teknik adam ile yeniden çalışmaya çok sıcak bakıyor. Kulübü Benfica ile pazarlıklar sürüyor.



Fenerbahçe’de kaleyi devraldıktan sonra bir daha bırakmayan ve kaptanlık da yapan Altay Bayındır, sarı lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak ve ardından Avrupa hedefini gerçekleştirmek amacında.

SAĞA TAKVİYE: BALCI PAZARLIĞI

Yabancı kontenjanındaki belirsizlik sebebiyle yerli oyuncu hamlesinde de bulanacak olan Fenerbahçe sağ bek için Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı’yı düşünüyor. Doğukan Sinik için de nabız yoklayan sarı lacivertliler, bu oyuncular için oyuncu takası artı para öneriyor.

KOMBİNEYE HÜCUM

Sarı lacivertlilerde yeni sezon kombineleri için yenileme işlemleri başladı. Geçen sezona göre kombinelere yüzde 100 zam yapıldı ama taraftarın ilgisi azalmadı. Yönetim yeni sezonda 30 bin kombine satmayı hedefliyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu takvimi açıklandı. Şampiyonaya 2. Eleme Turu’ndan başlayacak Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz, play-offlardan başlayacak Trabzonspor ise ilk maçını 16-17 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Devler Ligi'nde 2022-2023 sezonu 21 Haziran’da başlayacak ve 10 Haziran 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak final maçıyla sona erecek.