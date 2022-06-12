Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız uluslararası spor arenasında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde 14.900 puan alan Adem birinci olarak altın madalya elde etti.

Adem Asil, günün diğer finalinde atlama masasında da 14.483 puanla üçüncü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı. Adem, barfiks finalinde ise 5. sırada yer aldı.

Hırvatistan'da dün yerde de gümüş madalya alan Adem, böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı.

Göksu Üçtaş Şanlı'dan bronz madalya

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, bronz madalya kazandı.

Kadınlar yer finalinde Göksu, 12.800 puanla 3. sırayı alarak ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer final müsabakalarında erkeklerde Ahmet Önder barfikste, İbrahim Çolak ise halka aletinde dördüncü olurken, kadınlarda Bilge Tarhan denge aletinde yedinci sırayı aldı.

Milli cimnastikçiler organizasyonu ikişer altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla bitirdi.

Dilara Uçan, silkme ve toplamda bronz madalya kazandı Kadınlar 76 kiloda yarışan milli halterci Dilara Uçan, silkme ve toplamda bronz madalya elde etti.

Millilerden Avrupa Halter Şampiyonasında 4 madalya Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, 1 altın 2 gümüş, Berfin Altun ise 1 gümüş madalya kazandı.

Milli karateciler Eda Eltemur ve Erman Eltemur'da Avrupa şampiyonasında altın madalya Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı. Kardeşi Erman da İngiliz rakibini yenerek altını boynuna taktı.