Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Sarı lacivertliler transferlerine bir bir kavuşuyor. İlk olarak Lincoln Henrique'yi resmen kadrosuna katan Fenerbahçe’nin ikinci transferi de bir dönem Galatasaray forması giyen ve bonservisi PSV Eindhoven’da olan Bruma’yı kiralamak oldu. Transferin perde arkasında ise Teknik Direktör Jorge Jesus’un etkisinin büyük olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın oyun planı hakkında bilgi verdiği Bruma’ya buradaki rolünü anlattığı belirtildi. Bu görüşme sonrası da Bruma’nın teklife olumlu cevap verdiği ifade edildi.

SIRA BRUNO'DA

Ve şimdi sırada Flamengo’nun sol kanadı Bruno Henrique var. Oyuncu ile anlaşma sağlanırken kulübüyle bonservis ödemeleri konusunda detayların konuşulduğu belirtildi. Jorge Jesus’un kadroda çok görmek istediği Bruno Henrique'nin en büyük özelliği ise hızı. 3 yıl önce oynanan bir maç esnasında saatte 38 km hıza ulaşan sambacı, Real Madrid’li Gareth Bale’in 36.9 km’lik rekorunu kırmıştı. Yerli pazarında ise gündemdeki isim Konyaspor’un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı. Oyuncu tamam, kulübüyle pazarlıklar sürüyor.



Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Futbolcular gruplar hâlinde dayanıklılık testinden geçti. Yoyo testinin en iyisi ise Osayi-Samuel çıktı.

JESUS: ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIZ

Fenerbahçe’nin bir yıllık anlaşma sağladığı Jorge Jesus idman öncesi ekibiyle beraber takımla toplantı gerçekleştirdi. Futbol Operasyon Direktörü Mario Branco ve teknik menajer Mehmet Aurelio’nun görev tanımlarını da anlatan Portekizli “Ben ve ekibim Fenerbahçe'ye kazanmak için geldik. Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir” dedi.

KADROYA ALINMADI, ALMANYA'YA GİTTİ

Geçen sezon kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilmeyen Mesut Özil’e yeni sezonda da düşünülmediği bildirildi. Bunun üzerine Özil, çok sayıda bavulla Almanya’ya gitti. Yönetimin maddi anlamda en az hasarla yollarını ayırmak istediği Özil’i Amerika, Suudi Arabistan ve Katar’dan isteyen kulüpler var ama o sarı lacivertli takımda kalmaktan yana.

Jorge Jesus Samandıra'da beyin yıkamaya başladı... Fenerbahçe'de "Tanışma toplantısı" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, antrenman öncesi takımla yaptığı toplantıda, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" dedi.