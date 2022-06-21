Türkiye Gazetesi

Samsunspor haberleri... Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Paris FC forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar bu transfer sezonunda Gaetan Laura’nın yanı sıra Amir Emin Arlı, Şener Kaya, Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak’ı da transfer ettiğini açıklamıştı.

Son olarak Serie B'de Cosenza forması giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 900 bin euro.

Bayram Bektaş'tan Samsunspor'a 2 yıllık imza... "Akıllarda iz bıraktığım için buradayım" Samsunspor haberleri... Samsunspor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Samsunspor'un futbol gelişim direktörü Batu Kaplan, 4 oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verdiklerini söyledi.

Batu Kaplan, basın mensuplarına, "Dört oyuncu ile yollarımızı ayıracağız. Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Talha Ulvan ve Sheldon Bateau'ya bu yüzden ekstra izin verdik. Kendilerine takım bulmalarını istedik. Savicevic bir kulüple anlaşmak üzere. İnşallah önümüzdeki hafta feshini yapacağız. Sheldon, Tolcay ve Talha da kendilerine takım bulduğunda ,onlarla ilgili de fesih işlemlerini başlatacağız." açıklamasında bulundu.

Samsunspor'da transfer çalışmalarının bitmediğini ancak takımın kampa başladığını aktaran Kaplan, bazı oyuncuların henüz gelmediğini belirterek, "Arvydas Novikovas milli takım arasında. Moryke Fofana bugün aramıza katılacak. Tomane de aramıza katılacak. Kendisi bizden özel izin istedi. Bugün İstanbul'da olacak, ayın 23'ünde de takıma katılacak." dedi.