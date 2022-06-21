Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ayrılığı... Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki pivot taraftara veda etti. 2019'de THY Euroleague normal sezon MVP'si seçilen yıldız isim 8 yıl formasını giydiği Sarı-Lacivertliler'den ayrıldı.

2017'deki Euroleague zaferinde büyük katkısı olan Jan Vesely taraftarın sevgilisiydi.

Scottie Wilbekin Fenerbahçe Beko formasıyla Türkiye'ye geri dönüyor... Resmi açıklama Başantrenörlüğe Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun en iyi guardlarından biri olan Scottie Wilbekin'le anlaştı. Son 4 sezondur Maccabi Tel-Aviv forması giyen 29 yaşındaki Amerikalı yıldızla transferde son aşamaya gelindi.

AYRILMAYI KENDİSİ İSTEDİ

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannıer, Vesely'nin durumuna ilişkin bugün şunları söylemişti:

"Jan Vesely bu ailenin 8 senedir çok önemli bir parçası. Her şeyin başında burayla özdeşleşmiş bir oyuncu. Vesely ile epey bir süredir temastayız. Geldiğimiz noktada karar tamamen onda. Belli bir süre geçtikten sonra aynı yerde, insan farklı kararlar vermek isteyebiliyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu, her türlü fedakarlığı zorladık ama bize Jan’ın kendisi ve ailesi açısından vereceği karara saygı duymak isteyecektir."

ITOUDİS DÖNEMİ

Fenerbahçe Beko'da yeni koç Dimitris Itoudis...

Itoudis'in ilk transferi Kuban'dan Jonathan Motlet olmuştu. Amerikalı uzunla dün 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Beko'da Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'in yanı srıa Nando De Colo da ayrılacak. Ahmet Düverioğlu Frutti Extra Bursaspor'a imza attı.

Dimitris Itoudis: Tarih yazmak için Fenerbahçe Beko'dayım Fenerbahçe Beko yeni başantrenörü Dimitris Itoudis için imza töreni düzenledi. Son 8 sezondur CSKA Moskova'yı çalıştıran 51 yaşındaki Yunan koç Sarı-Lacivertliler'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Jonathan Motley resmen Fenerbahçe Beko'da... Pota altına NBA patentli uzun Fenerbahçe Beko, pota altını Ameriklı uzun Jonathan Motley ile güçlendirdi. 29 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Sarı-Lacivertliler'de Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'le yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Beko'da kabuk değişimi... Ahmet Düverioğlu, Danilo Barthel ve Markel Starks'la yollar ayrıldı Fenerbahçe Beko'da koç Djordevic'ten sonra Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile de yollar ayrıldı. Itoudis'in ilk transferi ise Jonathan Motley oldu.