Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, ailesiyle birlikte İstanbul'da gezmeye gitti... Taksim'e giden Atiba, İstiklal Caddesi'nde üç çocuğuyla birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Kanadalı yıldız Kahramanmaraş dondurmacısına ise yakasını fena kaptırdı. Turistlerin geleneksel eğlencesi olan dondurmacı şov sosyal medyada viral oldu.

ATİBA BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Son 9 sezondur Beşiktaş'ta oynayan ve Siyah-Beyazlı kulübün efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'nın FIFA 2020 Dünya Kupası'nda yer almasında da büyük rol oynamıştı. Ülkesinde futbol efsanesi olarak görülen Atiba, önümüzdeki sezon 40 yaşında olacak.

Beşiktaş'la sözleşmesi biten efsanenin sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"1 YIL DAHA DEVAM EDECEK"

“Atiba bizim sevdiğimiz, uzun yıllarını Beşiktaş’a vermiş, oldukça katkı vererek bu süreci geçirmiş bir oyuncumuz. Dolayısıyla TFF’nin cumartesi günü yapmış olduğu toplantıdaki almış olduğu kararlar limit konusunda takımların önünü açmıştır. Aynı şekilde 8+3 yabancı kuralı ve 14 tane kadroda olabilmesi kuralı Atiba ile elimizi sözleşme yapma konusunda güçlendirmiştir. Kural olarak aşıldı ama ekonomik olarak da aşmamız gereken süreç. Benim için Beşiktaş’ın ekonomisi de çok önemli. Atiba’nın da bu ekonomiye katkı verecek bir birey olduğunu biliyorum. Umarım bu süreci istediğimiz süreçte geçirebilirsek Atiba 1 yıl daha devam edecektir. Kendisinin özellikle Dünya Kupası’nda oynamak istediğini biliyoruz. Bir Beşiktaşlı futbolcunun Dünya Kupası’nda oynaması da marka değeri için önem ifade ediyor”

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