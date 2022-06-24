Türkiye Gazetesi

NOVAK DJOKOVİC ZORU SEVER

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda Güney Koreli Kwon Soon-woo ile karşılaşacak.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Francisco Cerundolo ile mücadele edecek.

Wimbledon'ın 8 şampiyonlukla erkeklerdeki en başarılı ismi İsviçreli Roger Federer ise turnuvaya katılamayacak.

Iga Swiatek 2. kez Roland Garros şampiyonu! Polonyalı raket finalde Coco Gauff'u rahat yendi Roland Garros 2022'de şampiyon Iga Swiatek oldu.... 21 yaşındaki dünya 1 numarası Polonyalı raket, finalde Coco Gauff'u mağlup ederek 2020'den sonra Paris'te 2. zaferini ilan etti.

GÖZLER IGA SWIATEK'TE OLACAK

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, ilk turda elemelerden gelen Hırvat Jana Fett ile karşı karşıya gelecek.

İki numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit, ABD'li Bernarda Pera ile korta çıkacak.

ABD'li Serena Williams ise geçen yıl Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez tekler maçında boy gösterecek. 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Williams, özel davetiyeyle (wild card) katıldığı Wimbledon'da Fransız Harmony Tan ile ilk tur mücadelesi verecek.

Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklanması nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) sıralama puanı vermeyeceği 2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Tenisin yeni yıldızları; Ons Jabeur, Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz... Tek erkeklerde Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer'in, tek kadınlarda ise Serena Williams ile Ashleigh Barty'nin uzun yıllardır büyük başarılara imza atarak domine ettiği kortlarda, bu sezon ise yeni isimler, kısa sürede elde ettikleri zaferlerle tenisseverlerin takdirini kazandı.

Fransa Açık'ta zafer Nadal'ın oldu Fransa Açık tek erkeklerde şampiyon belli oldu. İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek zafere ulaştı.