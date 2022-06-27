Türkiye Gazetesi

Yeni yönetim, Galatasaray'ın önümüzdeki sezonda fırtınalar gibi esmesi için transfer sezonunda iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda kesenin ağzını açan sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren Matias Vargas için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulübün bu transferi bitirmek için futbolcunun bonservisinin bulunduğu Espanyol'a 5 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü.

GALATASARAY KESENİN AĞZINI AÇTI

Sporx'in Barcelona merkezli ElDesmarque'den aktardığı habere göre, Galatasaray'ın, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON ASİST KRALI OLDU

25 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'daki performansına da değinilirken, Vargas'ın geçen sezon Türkiye Ligi'nde 13 asist ile en fazla asist yapan futbolcu olduğunun altı çizildi. 2019'da Espanyol'a transfer olan Vargas'ın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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