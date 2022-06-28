Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’den düşen ve mali sorunlarla boğuşan Altay, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalmıştı. Bir dönemlik transfer yasağı da alan siyah-beyazlıların, yasağı kaldırmak için yaklaşık 2 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Martin Rodriguez’den 300 bin Euro ve Murat Akça’nın ayrılığından 1 milyon TL gelir sağlayan İzmir temsilcisi, Kazımcan Karataş’ın satışından da yaklaşık 21 milyon TL kazanmayı hedefliyor.

Altay'dan Southampton'a... Polonyalı kaleci Mateusz Lis Premier League'de Premier League ekibi Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı. Southampton Kulübü, Altay ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki Lis ile 5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

GEL KURTAR BİZİ PAİXAO

Elde edilen gelirlerle bir nebze rahatlayan Altay, yeni sezonun kadro yapılanması için de harekete geçti. Yerli oyuncuları takımda tutmak isteyen siyah-beyazlı kulübün mali zorluklar içerisinde en büyük hedefi ise geçtiğimiz nisan ayında yollarını ayırdığı Portekizli golcü Marco Paixao’yu yeniden kadrosuna katmak.

"EVİNE DÖN KRAL"

Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 37 yaşındaki golcüye, Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü yeni teklif sunduklarını ifade etti. Tecrübeli golcünün teklifi değerlendirmesi beklenirken, siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar da Paixao’nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına, “Altay’a geri dön kral”, “Evine gel paşa” şeklinde yorumlar yaparak, transferin gerçekleşmesi için destek çıktı.

Altay ile 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 yıllarında üç kez üste üste 1. Lig gol kralı olan Paixao, siyah-beyazlı formayla çıktığı 131 maçta 82 gol atarak Altay tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmuştu.

Cebrail Karayel Altay'a veda etti... Konyaspor onu istiyor Altay’da sözleşmesi sona eren tecrübeli bek Cebrail Karayel, İzmir ekibine veda etti. 27 yaşındaki sağ bek, “Hayat şansı ve biz futbolcuların bazı kırılma anları vardır. Altay bu noktada benim için en özel yerde olacak” dedi.

Akhisarspor efsanesi Theofanis Gekas, Ege temsilcisine geri döndü Geçen sezon TFF 3. Lig'e düşen Akhisarspor, kulüp tarihinin unutulmaz Yunan golcüsü Theofanis Gekas'ı futbol direktörlüğüne getirdi.

Marco Paixao: "Daha güçlü döneceğiz" Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen lige daha güçlü bir şekilde döneceklerini söyledi.