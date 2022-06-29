Türkiye Gazetesi

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından bir yıl sonra ilk tekler karşılaşmasına sezonun 3. grand slam turnuvası Wimbledon'da çıkan ve 1. turda dünya 115 numarası Fransız Harmony Tan'a 2-1 yenilerek elenen 40 yaşındaki Serena Williams, turnuvanın ardından kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SERENA WILLIAMS'IN KAÇ GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Böyle bir yenilgiyle kariyerini sonlandırmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Williams, "Bu kortlarda, başarılarla dolu birçok anım oldu. Bu yenilgiyle sonlandırmayacağım. Beni tanırsınız. Sözüm sözdür. Ama Wimbledon'a tekrar çıkıp çıkmama konusunda emin değilim." dedi.

Kariyerinde teklerde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, karşılaşmada elinden geleni yaptığının altını çizerek, "Maç, yarın veya bir hafta önce oynansaydı, sonuç farklı olabilirdi. Ama bugün olan bu. Bir yerden sonra bu gerçekle baş etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AMERİKA AÇIK SON GRAND SLAM'İ

Ağustos ayında başlayacak sezonun son grand slam'i ABD Açık'a katılım sinyali veren Williams, "Eve döndüğünüzde, özellikle kariyerinizin ilk grand slam'ini kazandığınız New York'a döndüğünüzde, bu her zaman çok özel bir durum olur. Evimde daha iyi maçlar çıkaracağıma ilişkin bir motivasyonum her zaman vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaybettiği karşılaşmada fiziksel performansından memnun olduğunu belirten Williams, kritik puanlarda zihinsel açıdan yaşadığı zorluklar nedeniyle sonucun bu yönde geliştiğini söyledi.

SON WIMBLEDON ZAFERİ 2016'DAYDI

Serena Williams, sol bacağından sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana ilk tekler mücadelesine çıktı.

Sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı kadınlarda 7 kez kazanan 40 yaşındaki Williams, dünya 115 numarası Harmony Tan ile karşılaştı.

Maç puanı çevirdiği final setini "tie break"e taşıyan Tan, 3 saat 11 dakika süren müsabakayı 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) kazandı. Tan böylece ilk ana tablo deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 2. tura çıktı.

TEK ERKEKLERDE CRESSY SÜRPRİZİ

Erkekler dünya sıralamasının 45. basamağındaki Maxime Cressy, ilk turda karşılaştığı Felix Auger-Aliassime'i (6) 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 7-6) mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Stefanos Tsitsipas (4), Alexander Ritschard'ı 3-1, Taylor Fritz (11), Lorenzo Musetti'yi 3-0, Denis Shapovalov (13) ise Arthur Rinderknech'i 3-2'lik skorla geçerek 2. tura yükseldi.

Wimbledon ne zaman başlıyor? Tenisin en prestijli turnuvasında ana tablo kuraları çekildi Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi. ABD'li Serena Williams ise geçen yıl Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez tekler maçında boy gösterecek. 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Williams, özel davetiyeyle (wild card) katıldığı Wimbledon'da Fransız Harmony Tan ile ilk tur mücadelesi verecek.

Naomi Osaka Wimbledon'dan çekildi Japon tenisçi Naomi Osaka, sol aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele edemeyecek.