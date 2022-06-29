Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de üst üste 2. şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, gelecek sezonun kadrosunda Adrien Moerman'ı düşünmedi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." denildi.

2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olan 33 yaşındaki Moerman, 2 THY Euroleague, 2 Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

WİLL CLYBURN VE ZİZİC HAMLELERİ

Shane Larkin, Bryant Dunston ve Buğrahan'ın sözleşmelerini uzatan Efes, CSKA'nın yıldızı Will Clyburn ile NBA patentli Boşnak pivot Ante Zizic'i kadrosuna katmıştı.

Hırvat forvet Krunoslav Simon'un yanı sıra James Anderson'la da yollar ayrılmıştı.

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