Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ve Gazişehir Gaziantep takımları kozlarını 90. Yıl Spor Salonu’nda paylaştı.
İlk maçı kazanan ve seride 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, şampiyonluk için çıktığı mücadelenin ilk çeyreğini 18-16 önde bitirdi.
İkinci periyotta rakibine karşı daha üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe soyunma odasına 37-33 önde girdi. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar son periyoda 53-49’luk skor avantajıyla girdi.
ŞAMPİYON YARIN BELLİ OLACAK
Yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın son periyotunda adeta nefesler kesildi. Son periyotta da oyun kontrolünü elinde tutan Gazişehir Gaziantep aradaki farkı açarak mücadeleden 76-67'lik skorla galip ayrıldı.
Alınan sonuçla final serisinde 1-1'lik eşitliğe gelindi. Süper Lig şampiyonunu yarın oynanacak serinin son karşılaşması belirleyecek.
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