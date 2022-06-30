Türkiye Gazetesi

Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko, ülkesindeki savaş sırasında tenis oynarken "suçlu" hissettiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden ve vatandaşı Kalinina'yı yenerek 3. tura çıkma başarısı gösteren Tsurenko, maç sonu yaptığı açıklamada, Wimbledon'da yarışırken "Kendimi çok suçlu hissediyorum" dedi.

Taşlar yağdı! Ukrayna'daki AVM’ye düzenlenen saldırının dehşet anları güvenlik kamerasında Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e çıkarıldığı duyurulurken bölgeden gelen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı dehşeti bir kez daha gözleri önüne serdi.

UKRAYNALI SPORCULAR BAĞIŞ YAPIYOR

33 yaşındaki oyuncu, tek yapabileceğinin oynamaya devam etmek ve ödül parasının yüzde 10'unu insani yardım için ülkesine bağışlamak olduğunu belirtti.

Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesi hakkında konuşan Ukraynalı raket, "Yapabileceğim hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Ukrayna'da yaşananlar tam anlamıyla korkunç. Kendimi çok kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Serena Williams 7 şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'a Harmony Tan yenilgisiyle veda etti Amerikalı yıldız tenisçi Serena Williams, bugüne kadar 7 kez şampiyon olduğu Wimbledon'a bu yıl ilk turda Fransız raket Harmony Tan'a yenilerek ilk turda veda etti. Serena Williams, tenisin en prestijli turnuvasına son kez katılmış oldu.

WIMBLEDON'DAN 4. GÜN

Wimbledon'da kadınların 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur ve erkeklerin 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 3. tura çıktı.

Jabeur, dünya 91 numarası Katarzyna Kawa'yı, Maria Sakkari (5) de klasmanın 112. basamağındaki Viktoriya Tomova'yı 2-0 yenerek 3. tur biletini aldı.

Erkeklerde Carlos Alcaraz, dünya 53'üncüsü Tallon Griekspoor ile oynadığı 2. tur maçını 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı. Bu sezonki formuyla dikkatleri üzerine çeken Alcaraz, Wimbledon'da ilk defa 3. tura yükseldi.

ANDY MURRAY ELENDİ

Cameron Norrie (9), Jaume Munar'ı 3-2, Jannik Sinner (10) ise Mikael Ymer'i 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

John Isner (20), 2013 ve 2016 şampiyonu Andy Murray'yi, kariyerinin ilk grand slam ana tablo deneyimini yaşayan dünya 104 numarası Tim Van Rijthoven de Reilly Opelka'yı (15) 3-1'lik skorla eleyerek 3. turun yolunu tuttu.