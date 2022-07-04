Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trezeguet Trabzonspor'da! Nwakaeme'nin yeri çabuk doldu, Mısırlı yıldız imzaya geliyor Trabzonspor yönetimi Trezeguet transferinde mutlu sona ulaştı... Aston Villa ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mısırlı sol kanat forveti kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini İngilizler'e dayatınca sorun çözüldü. 27 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan Bordo-Mavililer, Nwakaeme'nin yeri çabuk doldurdu.

SLOVENYA KAMPI 4-17 TEMMUZ

Şampiyon Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampının ilk ayağı olan Slovenya'ya gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı takımı kamp yapılacak tesislerde karşılayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 1 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürdü. 4-17 Temmuz tarihleri arasında yurt dışı kampının ilk ayağını Slovenya'nın Kranj kentinde yapacak olan bordo-mavililer Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 11.00'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti.

TRABZONSPOR KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise takımın kamp yapacağı tesislere önceden giderek takımı burada karşılayacak. Trabzon'dan az sayıda oyuncu grubuyla Slovenya'ya hareket eden bordo-mavililerin kamp kadrosunda ise 29 futbolcu yer alacak.

İzinli olan oyuncuların ise önümüzdeki günlerde katılacağı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alacak:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Morodaoğlu, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Sıopis, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Kouassi,Ahmetcan Kaplan, Cornelius, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlul Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Hugo, Berat Özdemir, Marek Hamsık, Denswill, Emrehan Gedikli, Djaniny,Yusuf Erdoğan, Abdulkadir Ömür, Trezeguet ve Edin Visca."



Trabzonspor'da değişim rüzgarı... Abdullah Avcı yeni bir takım inşa edecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile başlayan değişim rüzgarı bu sezon da devam edecek. Deneyimli teknik adam, bordo-mavililerle şampiyonluk sevinci yaşadığı takım kurgusunda ve oyun formasyonlarında değişime giderek yeni bir Trabzonspor inşa edecek.

Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk ayağını gerçekleştirdikten sonra iki gün izin yapacak. Bordo-mavililer daha sonra ise 9 gün sürecek Avusturya kampı için bu ülkeye geçecek. 20-29 Temmuz tarihleri arasında yeni sezon hazırlıklarını burada sürderecek olan bordo-mavililer hazırlık kampı ve maçlarının ardından DG Sivasspor ile 30 Temmuz'da oynayacağı Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.