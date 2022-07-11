Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi kadrosunu Süper Lig'den takviye ediyor... Acun Ilıcalı'nın geçen sezonun ortasında satın aldığı İngiltere Championship ekibi, Ozan Tufan, Adama Traore ve Allahyar'dan sonra gözünü Antalyaspor'un milli futbolcusuna dikti. Transfer sezonunda başta Nwakaeme olmak üzere Süper Lig'de forma giyen pek çok isim Hull City ile anılmıştı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Doğukan Sinik için Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girmişti ancak istenen bonservis çok yüksek gelmişti... Acun Ilıcalı dün bir YouTube kanalında Türkiye'den bir ismi daha transfer etmek istediklerini söylemişti. Ilıcalı bu ismi telaffuz etmezken, gündemdeki ismin Doğukan Sinik olduğu öğrenildi.