Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ın Avusturya ve İspanya kampları sona erdi. Cumartesi günü Sampdoria ile oynanacak özel maçla hazırlıklar sona erecek ve sezonun açılışı için beklemeye geçilecek. Kamp dönemleri umut verici olduğu kadar endişe verici gelişmelere sahne oldu. Avusturya kampı kondisyon ağırlıklı ve oldukça ağır idmanlarla geçti. Genel olarak sahaya konan olumsuz futbol da bu ağır idmanlara bağlanıyor. Kadroya katılan hücumcular yeni sezon için çok umut verici. Weghorst, Cenk ve Muleka takımın seviye atlayacağının sinyallerini verdi.

TAKVİYE ŞART

Savunmada ise olumsuzluklar baş gösteriyor. Saiss sakatlandı ve ligin ilk maçına yetişmesi zor görünüyor. Montero'nun da durumu aynı. Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol beke takviye bekleniyor. Josef de sakatlandığı için savunmanın önünde oynayacak agresif 6 numara açığı yaşanıyor. Savunmaya takviyeler yapılsa bile yeni sezona hazır olmaları ve oyuncuların birbirlerine alışması zor görünüyor. Çünkü Valerien Ismael'in üçlü savunma sistemine mevcut oyuncuların dahi henüz tam olarak alışamadığı gözlendi.

YENİLER NE YAPTI?

WEGHORST: Üç maçta 45, 55 ve 77 dakika sahada kaldı. Skora katkı veremedi ve kumaşının kaliteli olduğunu gösterdi.

CENK TOSUN: Beş hazırlık maçında birer devre sahada kaldı. Bir defa fileleri havalandırdı. Eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.

GEDSON: Kampların ve hazırlık maçlarının en iyi isimlerindendi. Arkasında iyi bir 6 numaraya ihtiyacı var.

MULEKA: Üç hazırlık maçında birer devre oynadı. Alaves maçında takımın tek golünü attı. Weghorst ve Cenk'i zorlar.

SAİSS: Sadece Alaves maçında 11 dakika sahada kaldı. Sakatlığı can sıkıyor. Sezonun ilk maçına yetişmeyebilir.

EMRECAN: İki hazırlık maçında toplam 44 dakika oynadı. Gücü yerindeydi ama üçlü savunmaya alışkın olmadığı gözlendi.

SERDAR'A ŞARTLI AF

Kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Serdar Saatçı'ya yeni kontrat teklif edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, teknik direktörValerien Ismael ve takım arkadaşlarından özür dileyen genç stoperin teklifi kabul etmesi durumunda takıma geri dönmesine karar verdiği öğrenildi.

JEAHZE KADRO DIŞI

Beşiktaş'ın sol bek için görüştüğü Mohanad Jeahze, kulübü Hammarby tarafından kadro dışı bırakıldı. İsveç ekibin sportif direktörü Jesper Jansson, Irak asıllı oyuncunun odaklanma problemi yaşadığını söyledi. Siyah beyazlıların 25 yaşındaki oyuncu için 1 milyon avroluk teklifine henüz cevap verilmedi.

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda... Ahmet Nur Çebi'i tek isteğini söyledi Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz bugün kulübe gelerek veda etti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin elini öpmek isteyen genç oyuncuya Çebi, "Biz Beşiktaş'ta el öptürmeyiz, sarılırız" dedi.