Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vitor Pereira’nın üçlü savunmasında hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Portekizlinin vatandaşı Jorge Jesus’la yine aynı defans kurgusuna dönecek görünüyor. Portekiz basınına verdiği röportajda “Teknik direktörlük kariyerimin ilk 10 yılında üçlü sistemle oynadım ve hep geleceğin oyun sisteminin bu olduğunu düşündüm, sonra değişime ayak uydurdum” ifadesinde bulunan Jesus, “Fenerbahçe’de üçlü sistemde oynamak istedim ama bu imkânsızdı, çünkü elimde iki stoper vardı” itirafı yapmıştı. Fakat tecrübeli teknik adam, Gustavo Henrique ve Luan Peres transferinin ardından bir nebze olsun rahatladı. Baskılı futbol ∂ Caulker, Lemos ve Tisserand’ı kadroda düşünmeyen Jorge Jesus’un elinde şimdi Henrique, Attila Szalai, Serdar Aziz ve Luan Peres bulunuyor. Fakat Szalai’nin talipleri de bir yandan baskıyı artırıyor. Torino ve Milan’ın ardından Wolfsburg da yarışa dahîl oldu. Fenerbahçe’nin Macar savunmacı için istediği rakam 15 milyon avro. Eğer Szalai giderse tandemden önemli bir isim eksilmiş olacak. Buna rağmen Henrique ve Peres takviyeleriyle Jesus üçlü sistem için tandemi güçlendirmiş oldu. Portekizli çalıştırıcı daha önce de taraftara, önde çok adamlı ve göze hoş gelen baskılı futbol sunmak istediğini dile getirmişti.

SAKATLIK KÂBUSU

F.Bahçe, D. Kiev önünde sadece turu değil birçok futbolcusunu da sakatlığa verdi. Ferdi'de kasık zorlanması, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da diz travması tespit edildi ve oyuncuların tedavisine başlandı. Bir kötü haber de Serdar Aziz'den geldi. Dönmesi eylül ayını bulacak olan futbolcu Slovacko maçına yetişmiyor. Osayi, Arao ve Rossi de bu maçta yok. İsmail ise kart cezalısı.

GÖZLER ALİ KOÇ'TA

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 10:30’da başlayacak toplantıda gözler Başkan Ali Koç’ta olacak. Başkan hem yeni sezon hedeflerini anlatacak hem de Dinamo Kiev maçındaki tezahürat sebebiyle UEFA’nın açtığı soruşturmayla ilgili açıklama yapacak.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.