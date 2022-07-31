Türkiye Gazetesi

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı durağı olan Çekya’da zafere ulaştı.

Güne Superpole yarışını kazanarak başlayan Toprak, hafta sonunun ikinci yarışına pole pozisyonundan başladı ve rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Britinya GP’de kazandığı iki yarışın ardından Çekya’da da galibiyete ulaştı.

POLE POZİSYONUNDA BAŞLADI

22 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, rakipleri Jonathan Rea ve Alvaro Bautista’yla kıyasıya bir rekabete girdi. Üçlü arasında tur tur liderliğin el değiştirdiği yarışın bitimine yedi tur kala Toprak liderliğe yükseldi.

Son bölümde de çekişmenin devam ettiği yarışta milli motosikletçi, damalı bayrağı ilk sırada geçti ve son altı yarışta beşinci galibiyetini aldı. İkinciliği Alvaro Bautista, üçüncülüğü de Jonathan Rea elde etti. 2022 WSBK’de sezonun yedinci durağı olan Fransa GP, 9-11 Eylül tarihlerinde koşulacak.

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere’de tarihe geçen performans 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in beşinci durağı olan İngiltere’de tarihi bir yarış haftasına imza attı. Donington Park'taki hafta sonunun ikinci yarışına ilk sıradan başlayan Toprak, yarış boyunca olağanüstü savunmalara imza atarak damalı bayrağı lider geçti. Superpole yarışını da kazanarak İngiltere’de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak tarihe geçti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon Toprak Razgatlıoğlu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti.