Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta transfer şov devam ediyor. Weghorst, Gedson, Saiss, Muleka, Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, sol bekini de İngiltere Premier Lig'den getirdi. West Ham United'da forma giyen 28 yaşındaki Arthur Masuaku ile bir yıllık kiralık sözleşmeye imza atıldı. Yıllık ücret olarak 800 bin avro verecek olan Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda Kongolu oyuncudan memnun kalması hâlinde bonservisi için 2,2 milyon avro ödeyecek.

İKİ TAKVİYE DAHA

Transferler bununla da bitmiyor. Asbaşkan Emre Kocadağ, Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda iki transfer daha yapabileceklerini söyledi. Futbol direktörü Ceyhun Kazancı da transfer konusunda bilgiler vererek “Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin’le görüşüyoruz. Kadroya bir de 8 numara takviyesi yapacağız. Emirhan için Torino ödeme yapmadı. N'Koudou takımda kalacak. Bu yüzden Bandırmaspor'dan Philip Keny transferini askıya aldık” dedi.

Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta! Kartal'a West Ham United'ın sol beki... Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu açıkladı. Dün gece imza için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki futbolcu 1 yıl kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyecek.