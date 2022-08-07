Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, sezonun ilk hafta maçında Kayserispor'u yıkan isim oldu. Siyah-Beyazlılar 2 puan kaybetmek üzereyken ceza sahası dışından nefis bir gol atan 29 yaşındaki futbolcu takımına 3 puanı getiren isim oldu.

90+6'da attığı golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan Ghezzal, maçtan sonra yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Kayserispor çok güçlü ve topla iyi oynayan bir takım. Bu galibiyet çok önemliydi. Bu tür maçlarda konsantrasyon gerekiyor. Biz de bunu sonuna kadar yaptık, sürekli savaştık. Çok mutluyum. Golü attığım için ekstra mutluyum. Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz."

ROMAİN SAİSS: BÖYLE TARAFTAR GÖRMEDİM

Beşiktaş'ın Faslı Maldini'si Romain Saiss ise taraftara özgüler yağdırdı:

"Atmosfer harika! Taraftarımızla ilgili olumlu şeyler duymuştum. Sahada oynarken desteği hissetmek harikaydı. Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka! Böyle bir taraftar görmedim. Her maç bu taraftarın olacağını düşünmek heyecanlandırıyor.

Zor bir galibiyet oldu. İyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, iyi savaştık. En önemlisi 3 puanı almaktı. Özgüven kazanmak adına galibiyet önemliydi. Daha iyiye gideceğiz."

Rachid Ghezzal şapkadan tavşan çıkardı! Beşiktaş - Kayserispor 1-0 Maç Özeti Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Valerien İsmael'in öğrencileri 40 bin seyircisi önünde ecel terleri döktü. 86'da gelen gol VAR'a takıldı. Cenk Tosun takımını 10 kişi bıraktı. Weghorst'un asistinde Rachid Ghezzal uzun yıllar unutlmayacak bir golle 90+6'da 3 puanı getiren golü attı. Kayserispor’u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Siyah-Beyazlılar, bu maçların tamamında 2+ gol sevinci yaşamıştı.