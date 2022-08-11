Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

GİRESUNSPOR'DA 9 GOL 2 ASİST

Geçen sezonu Süper Lig'de Giresunspor'da geçiren Umut Nayir, sezon öncesinde Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor ile anlaştı.

Umut, kariyerinde o dönemki adıyla Osmanlıspor'un yanı sıra Beşiktaş, Bursaspor ile Giresunspor formalarıyla 84 kez Süper Lig maçına çıktı ve 16 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon Giresun ekibinde 37 Süper Lig maçına çıkan Umut Nayir, 7 gol-1 asistlik skor performansıyla takımın kümede kalmasında önemli rol oynamıştı. Tecrübeli santrfor Kupa'da da 2 gol, 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe - Ümraniyespor 3-3 Maç Özeti Jorge Jesus kayıpla başladı Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ilk hafta maçında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta 3. golü bir türlü bulamayan Ümraniyespor'dan müthiş geri dönüş geldi ve Kadıköy'de skor 2-3 oldu... Sarı-Lacivertliler'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Berisha'dan geldi. Jorge Jesus Süper Lig kariyerini kayıpla başladı.

Ümraniyespor dört transfer birden açıkladı; Isaac Sackey, Onur Atasayar, Mert Yılmaz ve Nika Gagnidze Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Isaac Sackey, Onur Atasayar, Mert Yılmazve Nika Gagnidze'nin kadroya dahil edildiği belirtildi.