MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ROYAL ANTWERP 1-1 ÖZET İZLE
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında sol kanatta topla buluşan Mounir Chouiar’ın topla ilerleyip ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jean Butez’de kaldı.
22. dakikada Serdar Gürler'in kendi yarı alanın sağ tarafından topu uzaklaştırmak isterken top Michael Frey’de kaldı. Frey'in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Jurgen Ekkelenkamp’ın pasında defansın arkasına sarkan Michael Frey’de ceza sahası dışının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
36. dakikada Berkay Özcan'ın pasında defansın arkasına sarkan Stefano Okaka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
45. dakikada Mahmut Tekdemir ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sol tarafında topu alan Mounir Chouiar'ın ortasında ön direkte bulunan Stefano Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
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