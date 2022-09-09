Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, sakatlık önleyici çalışmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Yeni transferler Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata, sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

ERDEN TİMUR'A ÖVGÜ

Mauro Icardi'nin maliyeti dün gece açıklanmıştı. Arjantinli santrfor ilk röportajını da GS TV'ye verdi.

İstanbul’a gelişinde havaalanındaki taraftar karşılamasından çok etkilendiğini belirten Icardi’nin Galatasaray formasıyla ilk sözleri şu şekilde:

“Bu güzel karşılamayı yaptıkları için taraftarımıza çok teşekkür ederim. Ailem ve ben çok etkilendik. İnanılmaz bir karşılamaydı. Gelir gelmez böyle bir sevgi göstermeleri beni çok etkiledi. Bu yaz birçok teklif aldım. Erden Bey ile uzun süren diyaloglarımız oldu. Onun sonucunda buraya geldim. Yapabileceği her şeyi yaptı. Sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”

PSG'DE OYNARKEN GELMİŞTİ

“PSG’de oynarken buraya gelmiştim ve bu statta bir gol atmıştım. Şu anda Galatasaray formasını savunacağım. Umarım burada gollerime devam ederim ve gol sevinçlerimi Galatasaray için paylaşırım.”

“Umarım tekrar bu takımı tekrar en üst seviyeye getiririz. Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Oyuncular, çalışan herkes, tüm taraftarı tekrar bir Şampiyonlar Ligi gecesiyle tanıştırarak bunu kutlamak istiyor.”