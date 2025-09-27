Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya iki lideri izledi, muhalefet küçümsedi! Kazanımlardan rahatsız oldular

Dünya iki lideri izledi, muhalefet küçümsedi! Kazanımlardan rahatsız oldular

Cumhurbaşkanı’nın, Trump ile birlikte verdiği mesajlar dünyada yankılandı. Erdoğan, Gazze’de kanı durdurmak için somut adımlar atılacağını açıkladı. CHP lideri Özel ise “Görüşmede Boeing’in B’si var. Ruhban Okulunun R’si var. Ama Gazze’nin G’si yok” sözleriyle tarihî zirveyi küçümsemeye çalıştı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Donald Trump ile görüşmesindeki olumlu atmosfer bütün dünyada ilgiyle takip edildi. Özelikle Gazze konusunda Erdoğan’ın sözleri ve bu konuda ikili temasları büyük takdir topladı.

CHP lideri Özgür Özel ise zirvede Gazze’nin gündeme getirilmediğini söyleyerek “O görüşmede Boeing’in B’si var. O görüşmede Ruhban Okulunun R’si var. O görüşmede LNG’nin L’si var. Ama Gazze’nin G’si yok kardeşim” diyerek eleştirdi.

"ORTADA KISKANÇLIK, BİLGİSİZLİK VE CEHALET VAR..."

CHP’nin dış politikada izlediği siyaseti gazetemize değerlendiren Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin BM Genel Kurulu’nun önüne geçen bir buluşmaya dönüştüğünü söyledi. Başbuğ özetle şunları söyledi:

İki liderin görüşmesi BM’yi ve diğer tüm konuşmaları gölgede bıraktı; şu an dünya bunu konuşuyor. Bu tabloya baktığınızda, ‘Bu Türkiye açısından bir başarıdır’ dersiniz. Muhalefetin bugüne kadar dış politika yürütme gibi bir tecrübesi yok. Devlet deneyimi olmadığı için de söylediklerinin hiçbir hükmü yok, ezbere ve bilmeden konuşuyorlar. Muhalefetin buna kulp takması doğal; çünkü ortada bir kıskançlık, bilgisizlik ve cehalet var. Bugüne kadar siyasette en ufak bir adımı olmayan, hatta Batı’dan medet uman muhalefetin bu tavrını normal karşılıyorum.

Uzmanlar, kritik görüşmeyi değerlendirdi: Ciddi diplomatik kazanç elde ettik
