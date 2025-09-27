Dünya iki lideri izledi, muhalefet küçümsedi! Kazanımlardan rahatsız oldular

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Donald Trump ile görüşmesindeki olumlu atmosfer bütün dünyada ilgiyle takip edildi. Özelikle Gazze konusunda Erdoğan’ın sözleri ve bu konuda ikili temasları büyük takdir topladı.

CHP lideri Özgür Özel ise zirvede Gazze’nin gündeme getirilmediğini söyleyerek “O görüşmede Boeing’in B’si var. O görüşmede Ruhban Okulunun R’si var. O görüşmede LNG’nin L’si var. Ama Gazze’nin G’si yok kardeşim” diyerek eleştirdi.

"ORTADA KISKANÇLIK, BİLGİSİZLİK VE CEHALET VAR..."

CHP’nin dış politikada izlediği siyaseti gazetemize değerlendiren Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin BM Genel Kurulu’nun önüne geçen bir buluşmaya dönüştüğünü söyledi. Başbuğ özetle şunları söyledi: