Çinli devler Türkiye'ye geliyor, Xiaomi beklemede

ÖMER TEMÜR / MÜNİH - Çinli otomotiv devleri Türkiye’de üretim için çalışmalara başlıyor. Çinli BYD ile Manisa’da 1 milyar dolar yatırım için önümüzdeki günlerde temel atması beklenirken fabrika 2026 yılı sonunda seri üretime geçecek. Bir diğer Çinli otomotiv devi Chery Samsun’da 1 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor. Türkiye pazarında kısa sürede dikkat çekici bir büyüme kaydeden SWM Türkiye de Eskişehir’de yerli üretim için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çinli otomotiv devleri Türkiye’ye üs hâline getirirken, gözler otomotiv piyasasına hızlı bir giriş yapan Xiaomi’ye çevrildi. Biz de Xiaomi’nin “yatırım planları olup olmadığını” en yetkili kişiye sorduk.

Münih’te düzenlediği global lansman etkinliğinde gazetemizin sorularını cevaplandıran Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Tommy Yang, Türkiye’de üretim planlarının bulunmadığını açıkladı. Türkiye satış konusunda da Xiaomi’nin öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Satış için öncelikli olarak Avrupa pazarına odaklanacaklarını belirten Yang, “Üst düzey yetkililerimiz de bahsetti. Avrupa pazarı önceliğimiz. Avrupa, ABD pazarı gibi büyük bir pazar. Gelecekte Avrupa’daki ürün lansmanı takvimimizden hareketle diğer bölgeler için de bu konuda daha fazla bilgi paylaşacağız” dedi.

3 DAKİKADA 200 BİN SİPARİŞ ALDI

Etkinlikte Xiaomi’nin süper otomobili SU7 Ultra da ziyaretçilerle buluştu. 1.526 beygirlik güce ve 1,98 saniyelik sıfırdan 100 km/sa. hızlanma süresine sahip süper otomobil siyah, beyaz, sarı gümüş ve yeşil olmak üzere beş farklı renkle geliyor. Xiaomi’nin diğer modeli ise YU7 SUV. Üç dakikada 200 bin, bir saatte 300 bin adetlik satışla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi YU7 SUV, üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Standard versiyon, 96,3 kWh LFP bataryayla 830 km menzil sunuyor. 235 kW gücünde tek motorlu arkadan itişli (RWD) sistemiyle sıfırdan 100 km/sa. hıza 5,88 saniyede ulaşıyor. Pro versiyon, dört tekerden çeker (AWD) çift motorlu sistemle 365 kW toplam güç sunuyor. Aynı batarya ile 770 km menzile sahip. Max versiyon ise 508 kW güç ve 866 Nm tork üreten çift motorlu AWD sisteme ve 101,7 kWh’lik NMC bataryaya sahip. 760 km menzil sunan modelin 0-100 km/s hızlanması sadece 3,23 saniye. Bütün YU7 modelleri Xiaomi’nin kendi geliştirdiği 800 V yüksek voltajlı mimariyi ve 22.000 RPM hızına kadar çıkan V6S Plus motorlarını kullanıyor. Araç, yalnızca 12 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj olabiliyor. 15 dakikalık şarj ile 620 km menzil elde edilebiliyor.

AKILLI TELEFON PAZARINDA İKİNCİ SIRADAYIZ

Türkiye’de telefon üretimi de yaptıklarını hatırlatan Yang, “Bu alanda Türkiye’de iş ortağımız var. Önemli telefon modellerimizin üretimini burada da gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin öncelikli pazarlardan biri olduğunu dile getiren Yang şunları kaydetti:

Verilere göre Türkiye’de akıllı telefon pazarında hacim olarak şu anda ikinci sıradayız. Türkiye akıllı telefon pazarı, bizim için en önemli pazarlar arasında. Türkiye için uzun dönemli planlamalar yapıyoruz. Online ve offline satış kanallarımız var. Mi Store mağazaları açmaya devam ediyoruz. Akıllı telefon pazarında önemli oyuncularla iş birliklerimiz var. Almanya’da tanıttığımız Xiaomi 15T Serisi akıllı telefonlarımız için Türkiye’de çıtayı yükselttik. Türkiye pazarına premium segmentte ürünler sağlamaya devam edeceğiz.

10 BİN MAĞAZA AÇACAK

Yeni modellerle elektrikli otomobil piyasasında iddiasını ortaya koyan Xiaomi, 2030 yılına kadar dünya genelinde 10 bin Xiaomi Store açmayı planlıyor.