Türkiye çölleşiyor: Her yıl 642 milyon ton toprağı kaybediyoruz

HABER MERKEZİ ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığının raporunda, Türkiye’nin, coğrafi konumu, iklimi, topoğrafyası ve toprak şartları sebebiyle çölleşmeye karşı hassas olduğu belirtilerek, bu riskin giderek arttığı tespiti yapıldı.

Bakanlığın, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda, arazi tahribatı sonucunda, sadece tarım arazileri ve meralar gibi üretim alanlarında değil aynı zamanda orman, sulak alan, bozkır ve maki/fundalık gibi doğal alanlarda da biyolojik/ekolojik ve ekonomik olarak verimlilik azalması veya kaybı görüldüğü belirtildi.

Raporda “Bu durum, özellikle iklim değişikliği, çölleşme/arazi tahribatından etkilenen alanlarda doğal kaynaklara bağımlı olarak yaşayan nüfusun kadınlar ve gençler başta olmak üzere hayat şartları ve geçim kaynakları üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır” denildi.

KURAKLIK ALARMI

Türkiye’de her yıl 642 milyon ton toprağın su erozyonu sonucu yer değiştirdiği belirtilen raporda, arazi kullanımı açısından toprak kayıplarının yüzde 38,71’inin tarım alanlarında meydana geldiği kaydedildi. Erozyonun ülke yüz ölçümünün yüzde 60,28’inde çok hafif, yüzde 19,13’ünde hafif, yüzde 7,93’ünde orta, yüzde 5,97’sinde şiddetli ve yüzde 6,7’sinde ise çok şiddetli olduğu hatırlatıldı.

Toprak kayıplarında yüzde 14,26 yağış, yüzde 3,36 toprak, yüzde 47,55 topoğrafya ve yüzde 34,82 bitki örtüsünün etkili olduğu belirtildi. Bakanlığın raporunda, Türkiye’de kurak ve yarı kurak alanlarda doğal kaynakların korunması, karbon yutak alanı olarak değerlendirilmesi ve kırsal fakirlik, iklim değişikliği, çölleşme/arazi tahribatı ve erozyonla mücadele için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütüldüğü de ifade edildi.