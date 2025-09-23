Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğdaylara haciz mi kondu? Resmi açıklama geldi

Toprak Mahsulleri Ofisi, "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. İddianın gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, "Haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir" denildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait buğdaylara haciz uygulandığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapan, TMO, haberlerin gerçeği yansıtmadığını, habere konu haciz işlemleriyle Kurumun herhangi bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.

"KURUMUMUZA AİT STOKLARA HACİZ UYGULANMADI" 

TMO ile ilgili firma arasında 7 Ocak'ta imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında buğday bedelinin firma tarafından Kuruma eksiksiz ödendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle firmanın Kurumumuzdan olan buğday alacağına, Mardin ve Şanlıurfa icra müdürlüklerince haciz uygulanmıştır. Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Kurumumuz, süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir."

