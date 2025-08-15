Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 yılı mısır alım fiyatı belirlendi! Ton başına...
Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 yılı mısır alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 TL olacak. Ayrıca ton başına 668 TL destek ödemesi yapılacak. Böylece üreticinin eline ton başına toplamda 11 bin 968 TL geçecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı mısır üreticilerinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 yılı mısır alım fiyatları belirlendi. Üreticilere ton başına destek ödemesiyle birlikte 11 bin 968 TL ödeme yapılacak. Ödemeler ürün tesliminden itibaren 30 gün içerisinde hesaplara geçecek.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Ülkemizde mısır hasadı Ağustos ayı başında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamıştır. Ülke genelinde hasat oranı yaklaşık % 5 seviyelerindedir.
Hasat ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO mısır alım fiyatının açıklanması uygun görülmüştür.
TMO mısır alım fiyatı ton başına 11.300 TL olarak belirlenmiştir.
TON BAŞINA 668 TL DESTEK
Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde 'Temel Destek' ve üretim planlamasına uygun olarak "Planlı Üretim Desteği" verilecektir. Ayrıca yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak 'Üretim Geliştirme Desteği' ödenecektir.
Bu kapsamda açıklanan fiyata ilave olarak Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 668 TL destek ödemesi yapılacaktır.
TON BAŞINA TOPLAMDA 11 BİN 968 TL ÖDEME
Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, 11.968 TL/ton geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."