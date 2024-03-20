Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 19:48 - Güncelleme: 20 Mart 2024 19:53 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacağı maçlar öncesinde geniş kadro şekilleniyor. Türkiye Futbol Federasyon'u (TFF) son olarak Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakçı'nın kadroya dahil edildiğini açıkladı.