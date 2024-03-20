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Haberler > Spor > Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacağı maçlar öncesinde geniş kadro şekilleniyor. Türkiye Futbol Federasyon'u (TFF) son olarak Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakçı'nın kadroya dahil edildiğini açıkladı.

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında A Milli Takım Macaristan ve Avusturya takımlarıyla karşı karşıya gelecek. TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray'da forma giyen oyuncunun A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI ADAY KADROYA DAHİL EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakçı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Galatasaray'da forma giyen oyuncu sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilmemişti.

Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi - 1. Resim

RİVA'DAKİ KAMPA KATILACAK

TFF'den yapılan açıklamada " Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi. 29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak. " ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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