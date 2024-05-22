Abdullah Avcı final maçı öncesi hedefini açıkladı! 'Ahmet Suat Özyazıcı gibi anılmak istiyorum'

Türkiye Kupası final maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır basın toplantısına katıldı. Gelecek sezon için transfer müjdesi veren Avcı, "Ahmet Suat Özyazıcı gibi Trabzonspor ile bütün kupaları alan teknik direktör olarak anılmak istiyorum." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AHMET SUAT ÖZYAZICI GİBİ OLMAK İSTİYORUM

Kupayı kazanmak istediklerini dile getiren Abdullah Avcı, "Umarım kaybedenin kazananı alkışladığı, kazananın da kaybedene saygı duyduğu bir akşam olur. Rakibimize başarılar diliyorum. Fair-play'in ön planda olmasını diliyorum. Beşiktaş 10 kere, Trabzonspor 9 kere kazanmış. Biz bunu eşitlemek istiyoruz. Yetenekli oyunculara sahip bir rakip. İstikrar olarak biz biraz daha iyi olabiliriz. Finaller farklıdır. Anlar belirleyici olacak. Oyunun konuşulduğu, performansların konuşulduğu harika bir Futbol festivali olmasını istiyorum. Ahmet Suat Özyazıcı gibi Trabzonspor ile bütün kupaları alan teknik direktör olarak anılmak istiyorum." dedi.

TÜRKİYE KUPASI'NI DA KAZANMAK İSTİYORUM

"Finaller oynamak oyuncu için de teknik adamlar için de çok önemlidir. Final bittikten sonra madalyanı alıp çıkıyorsun sonuçta. Başarısız ilan edilemezsin. Yarıştığım bütün kategorilerde önce oyuncu sonra oyunu geliştirmek için çabaladım. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyorum. Finaller kaybettim. Belki de o kaybettiğim finaller bugün burada olmamı sağlıyor. Futbolun iyileştirme gücü var. Doğru üsluplar bulalım. Yarış devam edecek. Umarım güzel oyunun olduğu herkesin birbirini alkışladığı bir maç olur."

TRANSFERLERİN YÜZDE 50'Sİ BİTTİ

Abdullah Avcı gelecek sezonun çalışmalarını uzun süredir yaptıklarını söyledi. "6 aydır önümüzdeki senenin planlaması için çalışıyoruz. Daha iyi organize oluyoruz, daha iyi olacağız. Transferlerin yüzde 50'si bitti belki de. Ama önceliğimiz burada kupayı kazanmak."

UĞURCAN ÇAKIR: TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Uğurcan Çakır, "Hocalarımın dediği gibi yarın özellikle fair-play'in konuşulduğu bir maç olur. Beşiktaş büyük bir camia ama biz de Trabzonspor'uz. Bu sene kupa ve 3.'lük hedefimiz vardı. Kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.